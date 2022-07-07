Баскетбольная сборная Украины потерпела досадное поражение с разницей в одно очко в матче против Испании

Сборная Украины по баскетболу проиграла Испании в матче отбора на чемпионат мира. Украинцы уступили с разницей в одно очко, но вышли в следующий раунд квалификации.

Украинцам в этом матче нужно было побеждать действующих чемпионов мира. Ведь результаты раунда квалификации будут учитываться на следующем этапе. Поэтому для улучшения своих шансов на выход на ЧМ-2023, нашей команде следовало одолеть действующих чемпионов мира.

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Эта игра должна была состояться еще 27 февраля в Киеве. Но из-за войны войны, которую россия начала против Украины, ее пришлось отложить. Так что команды смогли сыграть между собой аж 7 июля, а домашней площадкой для украинцев стала Рига.

В первой четверти команды продемонстрировали то, что можно назвать "странной" игрой, когда по очереди делать рывки в счете. Сначала испанцы совершили рывок на 9:2. Украинцы ответили своим рывком, набрав сразу 17 очков, и дав сопернику набрать всего три. Так что тренер испанцев Серджо Скариоло даже был вынужден брать тайм-аут. Это дало результат – его команда сумела набрать восемь очков, не дав нашим баскетболистам сделать ни одного точного броска до первого перерыва. 19:20 после первой четверти.

Вторая четверть в этом плане показалась более ровной. Команды поочередно набирали очки и никто не смог вырваться вперед. Поэтому и на большой перерыв пошли при том же минимальном преимуществе испанцев в одно очко – 39:40.

В третьей четверти ситуация мало чем поменялась. Соперники были близки друг к другу в счете, и только в конце украинцами удалось выйти вперед – 60:57.

Так что все решалось в четвертой четверти, где борьба продолжалась до последних секунд. За 23 секунды до конца игры при счете 76:76 Святослав Михайлюк отважился на дальний бросок. Но не попал. Испанцы после тайм-аута провели атаку – забросить не удалось, но заработали право на два штрафных броска. Хавьер Лопес-Аростеги реализовал только вторую попытку, выведя испанцев вперед на одно очко.

На последнюю атаку у украинцев было 7,6 секунды. Иссуф Санон отдал эффектный пас на Вячеслава Боброва под кольцо, но бросок украинского форварда в прыжке заблокировал соперник. Финальная сирена зафиксировала поражение украинцев 76:77.

Украина – Испания 76:77 (19:20, 20:20, 21:17, 16:20)

Украина вышла в следующий раунд квалификации. Правда, наша команда имеет одну победу и три поражения. И этот результат сохранится. К Украине, Испании и Грузии присоединятся сборные Италии, Исландии и Нидерландов. Именно против трех последних и придется сыграть сборной Украины. Пока наша команда будет занимать пятое место из шести. А на чемпионат мира выйдут три лучших сборных.