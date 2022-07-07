Українцям в цьому матчі треба було перемагати чинних чемпіонів світу. Адже результати цього раунду кваліфікації будуть враховуватися на наступному етапі. Тож для покращення своїх шансів на вихід на ЧС-2023, нашій команді слід було здолати чинних чемпіонів світу.

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Ця гра мала відбутися ще 27 лютого в Києві. Але через війну, яку росія розпочала проти України, її довелося відкласти. Тож команди змогли зіграти між собою аж 7 липня, а домашнім майданчиком для українців стала Рига.

У першій чверті команди продемонстрували те, що можна назвати "дивною" грою, коли по черзі робити ривки у рахунку. Спочатку іспанці зробили ривок на 9:2. Українці відповіли своїм ривком, набравши одразу 17 очок, і давши супернику набрати лише три. Тож тренер іспанців Серджо Скаріоло навіть був змушений брати тайм-аут. Це дало результат – його команда зуміла набрати вісім поспіль очок, не давши нашим баскетболістам зробити жодного влучного кидка до першої перерви. 19:20 після першої чверті.

Друга чверть в цьому плані видалася рівнішою. Команди почергово набирали очки, і ніхто не зміг вирватися вперед. Тож і на велику перерву пішли за тієї ж мінімальної переваги іспанців в одне очко – 39:40.

У третій чверті ситуація мало чим змінилася. Суперники були близькі один до одного в рахунку, і лише наприкінці українцями таки далося вийти вперед – 60:57.

Тож все вирішувалося в четвертій чверті, де боротьба тривала до останніх секунд. За 23 секунди до кінця гри за рахунку 76:76 Святослав Михайлюк наважився на дальній кидок. Але не влучив. Іспанці після тайм-ауту провели атаку – закинути не вдалося, але заробили право на два штрафні кидки. Хав'єр Лопес-Аростегі реалізував лише другу спробу, вивівши іспанців вперед на одне очко.

На останню атаку українці мали 7,6 секунди. Іссуф Санон віддав ефектний пас на Вячеслава Боброва під кільце, але кидок українського форварда у стрибку заблокував суперник. Фінальна сирена зафіксувала поразку українців 76:77.

Україна – Іспанія 76:77 (19:20, 20:20, 21:17, 16:20)

Україна вийшла у наступний раунд кваліфікації. Правда наша команда має одну перемогу та три поразки. І цей результат збережеться. А до України, Іспанії та Грузії приєднаються збірні Італії, Ісландії та Нідерландів. Саме проти трьох останніх і доведеться зіграти збірній Україні. Поки ж наша команда посідатиме п'яте місце з шести. А на чемпіонат світу вийдуть три кращі збірні.