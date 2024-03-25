Трубин сравнил Исландию с боснийцами и прокомментировал конкуренцию с Луниным за место в старте

В четверг, 21 марта, сборная Украины по футболу переиграла Боснию и Герцеговину в полуфинальном матче плей-офф отбора на Евро-2024. Теперь до квалификации на континентальное первенство осталось сделать один решающий шаг.

В финале "сине-желтые" встретятся с Исландией. Поединок состоится 26 марта во Вроцлаве и начнется в 21:45.

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Оценил будущего соперника

Своими ожиданиями от важного матча поделился вратарь сборной Украины Анатолий Трубин. Он сравнил будущего и предыдущего соперников и заявил, что команду ожидает очень сложная игра.

По моему мнению, исландцы кардинально отличаются от боснийцев. Потому что нет команд похожих, все имеют какие-то свои сильные и слабые стороны. Исландия – это именно командная игра, поэтому будет также очень трудно. Тем более противостояние состоит из одной игры, и как нам Сергей Станиславович Ребров говорил: "На одну игру все могут обыграть всех и все могут собраться",

– сказал Трубин

Также голкипер прокомментировал конкуренцию в команде на позиции вратаря. Он заявил, что расстроился непопаданием в основной состав в игре против боснийцев, однако уважает своего конкурента и выбор тренера.

Я не буду честным, если скажу, что не расстроился. Конечно, расстроился, потому что хочется играть, представлять свою сборную, но это решение главного тренера, я его уважаю на 100 процентов. Тем более мы выиграли. Видимо, тренер был в этой ситуации прав. Имеем то что имеем, продолжаем работать.

Не считаю, что у меня были неудачные игры в Португалии. Если взять все мои матчи в клубе после матча с Италией, то это были очень хорошие месяцы. Конечно, Реал – топ-команда, это выбор главного тренера. Я не могу этого никак изменить, только трудом на тренировках. Кто выйдет 26-го – увидим", – заявил Анатолий.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 Анатолий Трубин провел 39 матчей за Бенфику, в которых пропустил 37 голов и 15 поединков отыграл "на ноль".

. Победитель пары Украина – Исландия попадет в группу Е на Евро-2024, где сыграет против Бельгии, Словакии и Румынии. Турнир состоится в Германии и продлится с 14 июня по 14 июля.