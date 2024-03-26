"Его ни в коем случае не нужно выпускать": Сабо предостерег Реброва перед матчем с Исландией

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо в свое время уже противостоял сборной Исландии. Поэтому накануне решающего поединка авторитетный эксперт поделился своими мыслями.

Сборная Украины в финальном поединке плей-офф отбора Евро-2024 встретится с Исландией. Нашу команду устроит только победный счет.

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Сабо предложил заменить Зинченко

Команда Исландии довольно неприятный соперник для "сине-желтых". В этом на собственном опыте убедился Йожеф Сабо. Под его руководством сборная Украины потеряла очки в домашнем поединке квалификации на ЧЕ-2000.

Опытный специалист поделился своими мыслями относительно состава команды на финальный матч. Йожеф Йожефович считает, что Александра Зинченко не должно быть в стартовой одиннадцатке.

"У меня вызывает опасения Мудрик. Если у него не будет пространства, то ему будет сложно. Он не позиционный игрок и ему тяжело играть при насыщенной защите со страховкой.

Зинченко из-за травмы пропустил шесть игр за Арсенал. Возможно, Ребров ошибся, выпустив его против Боснии, надеясь, что он станет связующим звеном. Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать, надо его поберечь, исландцы еще те костоломы. Вместо него можно выпустить Шапаренко или Малиновского, но это решать Реброву", – отметил Сабо.

Напомним, что сборная Украины в полуфинале плей-офф одержала волевую победу над Боснией и Герцеговиной (2:1). Решающим стал выход на поле Романа Яремчука, который забил гол и отдал ассист на Довбика.

Сборная Украины под руководством Йожефа Сабо дважды сыграла против Исландии в отборе ЧЕ-2000. Домашний поединок завершился вничью 1:1, а на выезде украинцы победили благодаря голу с пенальти Сергея Реброва.