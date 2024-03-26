"Исландия намного сложнее боснийцев": Андрей Лунин высказался о матче отбора на Евро

Сборной Украины остался лишь один шаг для выхода на чемпионат Европы-2024. Команда Сергея Реброва в решающей игре сразится со сборной Исландии.

Сборная Украины по футболу во вторник, 26 марта, проведет решающий матч плей-офф отбора на Евро-2024. Команда Сергея Реброва во Вроцлаве сойдется со сборной Исландии.

Следите с нами Украина – Исландия: онлайн-трансляция матча за выход на Евро-2024

Прошлую стадию плей-офф наша команда прошла не без проблем. Проигрывая Боснии и Герцеговине 0:1, "сине-желтые" смогли забить дважды лишь под занавес встречи. Теперь же команда ожидает не менее тяжелый матч против исландцев, о чем рассказал вратарь Андрей Лунин.

Настроение боевое, осталась одна игра. Надо отдать все. Исландия намного сложнее боснийцев. Команда более организованная команда, более силовая и, мне кажется, с большим опытом. Игра будет 100% намного тяжелее, сложнее и требовательнее. Мы к этому шли. Если хочешь попасть на Евро, надо обыгрывать любого. Сделаем все, что страна и наши люди порадовались,

– заявил голкипер Реала.

Напомним, что Андрей Лунин провел за национальную команду 11 матчей. Кроме того, этом сезоне вратарь стал основным игроком мадридского Реала, выиграв конкуренцию у Кепы Аррисабалаги. На его счету 10 клиншитов в 23-х матчах. Сам клуб лидирует в Ла Лиге и уже вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Матч Украина – Исландия состоится в польском Вроцлаве. Старт – в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары получит путевку на чемпионат Европы-2024, где присоединится к группе Е с Бельгией, Румынией и Словакией.