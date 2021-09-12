Украина хочет стать хозяйкой зимних Олимпийских игр
Источник:Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Владимир Зеленский поблагодарил Томаса Баха за долговременную поддержку украинского спорта.
Зеленский во время встречи в Киеве поздравил президента МОК Томаса Баха с проведением чрезвычайно безопасных и успешных Олимпийских игр.
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Зеленский предложил провести Олимпиаду в Украине
Глава государства проинформировал президента МОК о том, что Украина намерена стать хозяином зимних Олимпийских игр и поэтому вступит в фазу диалога с Международным олимпийским комитетом и как можно быстрее направит делегацию в штаб-квартиру МОК в Лозанне.
Большая мечта – это Олимпиада в Украине. И я очень в это верю. Я уверен, что наша великая страна заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр,
– сказал Владимир Зеленский.
Томас Бах приветствовал эту инициативу, "учитывая прекрасные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны".
Президент МОК приветствовал долгосрочную спортивную стратегию Украины по привлечению населения и получения пользы от ценностей спорта.