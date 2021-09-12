Зеленський під час зустрічі у Києві привітав президента МОК Томаса Баха з проведенням надзвичайно безпечних та успішних Олімпійських ігор.

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Зеленський запропонував провести Олімпіаду в Україні

Глава держави поінформував президента МОК про те, що Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор і тому вступить у фазу діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом і якнайшвидше направить делегацію до штаб-квартири МОК у Лозанні.

Велика мрія – це Олімпіада в Україні. І я дуже в це вірю. Я впевнений, що наша велика країна заслуговує стати господинею Олімпійських ігор,

– сказав Володимир Зеленський.

Томас Бах привітав цю ініціативу, "враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно вражаючу презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни".

Президент МОК привітав довгострокову спортивну стратегію України щодо залучення населення та отримання користі від цінностей спорту.