Слава воинам Украины: тысячи фанатов на стадионе в Германии скандировали "ВСУ" - вдохновляющее видео

Болельщики на товарищеском матче в Бремене передали поздравление украинской армии, защищающей страну от российской агрессии. Это вдохновило футболистов на яркий поединок.

Сборная Украины провела второй поединок в 2023 году, пишет 24 канал. Команда под руководством нового наставника Сергея Реброва расписала результативную ничью в спарринге с Германией (3:3).

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Игра проходила в Бремене, куда пришли немало украинских болельщиков. Сам поединок носил благотворительный характер, ведь все заработанные деньги из билетов немцы перечисляли на помощь пострадавшим от войны.

Украинские фанаты не забыли, благодаря кому их страна до сих пор остается независимой. Во время матча трибуны Бремена очень громко и активно скандировали "ВСУ" в честь Вооруженных сил Украины.

Видео скандирования фанатов в Бремене:

Напомним, что в июне сборная Украины сыграет еще два матча квалификации Евро-2024. Уже 16 июня "сине-желтые" проведут выездную встречу с Северной Македонией, а 19 числа "примут" в словацкой Трави сборную Мальты.

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Пока Украина идет без очков в отборе ЧЕ-2024, занимая четвертое место в группе с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой. В марте украинцы уступили Англию в гостях (0:2).