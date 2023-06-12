Уже бьем Германию: игрок Реала помог Мудрику вывести Украину вперед – видео

Подопечные Сергей Реброва смогли выйти вперед в спарринге с немцами. Гол должен быть на счету Михаила Мудрика, но мяч после его удара отрекошетил от Антонио Рюдигера.

В Бремене проходит товарищеский матч между сборными Украины и Германии. Эта игра является дебютной для нового наставника "сине-желтых" Сергея Реброва, пишет 24 канал.

Следите с нами Германия – Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча сборных

Матч начался с голевой перестрелки. На 6 минуте счет открыл немец Никлас Фюллькруг, впрочем, Украина смогла восстановить паритет благодаря Цыганкову.

Более того, в середине первого тайма подопечные Реброва вышли вперед. Ярмоленко, благодаря активному прессингу, отобрал мяч у сборной Германии и запустил по флангу Тимчика.

Читайте также Tanke Schön: украинские болельщики подготовили особый баннер на матч против Германии

Защитник Динамо прострелил в центр на набегающего Цыганкова. Впрочем, Виктор по-хитрому пропустил мяч на Мудрика, а игрок Челси не очень удачно пробил. Впрочем, вингер попал в Рюдигера, от которого снаряд залетел в ворота Траппа.

Видео автогола Рюдигера:

. Михаил Мудрик пока не забил ни одного гола в официальных матчах сборной Украины. Единственный гол вингер Челси провел в благотворительном поединке с Боруссией Менхенгладбах, не имевшей статуса матча УЕФА.