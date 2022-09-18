Показал, как не следует играть: украинский голкипер курьезно ошибся в 1/4 финала ЧМ-2022 – видео

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира-2022 по socca. Сборная Украины остановилась в четвертьфинале соревнований.

Досадный гол, который был одним из ключевых

Обидчицей украинцев стала Германия, которая наколотила в наши ворота восемь голов. "Сине-желтые" ответили лишь тремя, пишет 24 канал.

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Один из голов в ворота украинской сборной показался очень курьезным. При счете 1:2 в пользу Бундестима грубую ошибку допустил голкипер "сине-желтых". Святослав Марканич неловко ошибся при остановке мяча, залетевшего в сетку его владений.

Германия увеличила свое преимущество в два гола. После чего украинцы сократили отставание к мячу, но это был последний лучик надежды в игре нашей сборной. Украина пошла в ва-банк, убрав с ворот голкипера и выпустив еще одного полевого игрока. Бундестим серьезно наказал за неоправданный риск. В итоге – 3:8, разгромная победа германской команды.

Украинская сборная остановилась на чемпионате мира-2022 в четвертьфинале соревнований. Германия пробилась в полуфинал, где 18 сентября сыграет против Бразилии. В другом матче 1/2 финала в тот же день Польша сыграет с Казахстаном.

– разновидность мини-футбола в формате 6 на 6. Команды играют между собой два тайма по 20 минут.

Курьезный гол в видео с 19:20