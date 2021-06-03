Украина – Франция: стало известно где состоится футбольный матч между сборными

Сборная Украины по футболу в отборе на чемпионат мира 2022 года сыграет против сборной Франции. Этот матч состоится в Киеве.
Едва ли не главный матч сборной Украины в отборе на Мундиаль в Украинской ассоциации футбола решили провести в Киеве.
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Матч Украина – Франция состоится на НСК "Олимпийский" 4 сентября. Начало матча в 21:45.
- Напомним, первый матч между этими командами во Франции закончился вничью 1:1. За украинцев отличился Сидорчук.
- С таким же счетом 1:1 закончились и два следующих матча в отборе на ЧМ-2022, которые сборная Украины проводила в Киеве на НСК "Олимпийский" – против Финляндии и Казахстана. Хотя предварительно эти два матча должны были состояться на "Арене Львов". Но в Киев их перенесли из-за карантина во Львове. Но и в Киеве игры состоялась при пустых трибунах из-за усиления карантина в столице.
- Перед матчем с Францией в Киеве, сборная Украины сыграет выездной матч против Казахстана 1 сентября.
- К концу 2021 года в Украине, кроме матча с Францией, состоится еще два матча сборной – 12 октября против сборной Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022, а 11 ноября – спарринг против Болгарии. Где состоятся эти матчи – пока неизвестно.