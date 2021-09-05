Швейцария сенсационно остановила Италию, которая установила исторический рекорд: видео

Сборные Швейцарии и Италии 5 сентября не смогли определить сильнейшего в матче отбора на ЧМ-2022. Команды разошлись сухой ничьей в рамках группы C.

Швейцария – Италия 0:0

Нереализованный пенальти: Жоржиньо, 53 (Италия)

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Швейцария и Италия недавно встречались на групповом этапе Евро-2020. Поединок в Риме завершился болезненным фиаско для швейцарцев со счетом 3:0. Довольно быстро Швейцария получила шанс взять реванш.

И уже за первые 20 минут Италия могла забить трижды, если бы не теряла моменты. Сначала Иммобиле из-за пределов штрафной пробил выше ворот головой. Через секунду на ударной позиции был Инсинье, однако Зоммер справился с его выстрелом.

На 20 минуте чемпионы Европы имели убийственную возможность: Берарди вышел один на один с голкипером, однако не переиграл его. Через 3 минуты Доменико хотел исправиться и нанес дальний удар в створ ворот. Но Зоммер и здесь был на высоте.

Под занавес тайма хозяева получили свой первый шанс: Аканджи замкнул подачу со штрафного. Мяч пролетел рядом со штангой. И момент в первом тайме имела Италия. Инсинье направил мяч под перекладину. Зоммер выдал очередной хороший сейв.

Потерянный шанс Италии

После перерыва Италия получила прекрасный шанс выйти вперед. Швейцарцы неожиданно потеряли мяч перед штрафной из-за ошибки Рикардо Родригеса.

Сам Родригес побежал исправляться и в подкате снес Берарди в собственной штрафной – пенальти. И полузащитник Челси Жоржиньо не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

Видео нереализованного пенальти

Рисунок игры не изменился и после потерянного итальянцами пенальти: гости доминировали, но не могли огорчить Зоммера. Вратарь Швейцарии спас партнеров и в момент, когда его из пределов штрафной пытался переиграть Инсинье.

Поединок так и завершился без голов. После 5 сыгранных матчей Италия возглавляет группу C. Швейцария отстает на 4 балла, но имеет 2 игры в запасе!

Швейцария – Италия видеообзор

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