Проклятие ничьих: Украина упустила победу над Францией в отборе на ЧМ-2022 – видео

В субботу, 4 сентября, сборная Украины по футболу под руководством нового тренера Александра Петракова сыграла матч отбора на чемпионат мира с Францией. Игра на НСК "Олимпийский" завершилась боевой ничьей.

Украина – Франция 1:1

Голы: Шапаренко, 44 – Марсьяль, 51

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Сборная Украины продолжает свою битву за право поехать в Катар. Пока результаты достаточно мирные – четыре ничьи в четырех матчах. Первое место, видимо, нам уже не светит, а за второе будет жесткая борьба.

В первом матче между командами была зафиксирована ничья 1:1 – на гол Гризманна ответил Сидорчук. Однако в памяти не этот поединок, который состоялся еще перед Евро-2020, а недавний – несколько дней назад украинцы в нервном матче не смогли переиграть Казахстан (2:2).

Но и подопечные Дешама не смогли взять три очка с боснийцами – те же трендовые для нашей группы 1:1.

Шапаренко – герой первого тайма

На 2-й минуте состоялась первая атака сборной Украины и уже было опасно. Цыганков отдал в штрафную Яремчуку, но тот не смог обработать передачу.

Франция ответила через 10 минут, когда Погба головой пробил в ворота после углового – Пятов уверенно зафиксировал на линии.

В середине первого тайма Марсьяль сбросил мяч Гризманну головой на вход в левый фланг штрафной, но Антуан пробил в сторону от дальней штанги. Через мгновение Ярмоленко пытался пяткой сбросить на дальнюю стойку – замысел удался, однако его не понял Цыганков, которого не было на позиции.

На 35-й минуте Украина создала невероятный момент. После навеса с углового мяч попал к Ярмоленко, который тут же выстрелил по воротам, голкипер парировал, а на добивании Забарный направил мяч над перекладиной.

На этом украинцы не остановились – Ярмоленко головой продолжал заброс на левый фланг штрафной со стандарта, но отправил мяч в руки Уго Льорису.

Под занавес первого тайма Марсьяль получил искусную диагональную передачу от Погба и вышел один на один с голкипером – Пятов невероятным образом спас ворота нашей команды!

Казалось бы, что больше моментов в первой 45-минутке не будет, но тут украинцы шокировали гостей из Франции. После отскока от защитника мяч попал к Шапаренко, который мощным ударом с линии штрафной отправил мяч точно в левую девятку.

Это дебютный гол Шапаренко за национальную сборную Украины.

Видео гола Шапаренко

Французы перевернули игру во втором тайме

Уже на старте второго тайма счет стал равным. Подачу с правого фланга от Комана Рабьо в зоне перед вратарской площадкой сбросил на Марсьяля на правый фланг, а Антони пробил Пятова, пусть Андрей и пытался отбить.

Видео гола Марсьяля

На 58-й минуте украинцы вырвались в быструю контратаку и Цыганков готовился обострить недалеко от штрафной соперника, но защитник в последний момент сумел выбить мяч.

Через 20 минут французы едва не вышли вперед, но стойка спасла Украину. Бензема выиграл мяч в центре штрафной для Диаби, после чего Мусса пошел смещаться в левую сторону, но пробил в каркас ворот.

Как итог, Украина сыграла свой 5 матч из 5-ти в отборе на ЧМ-2022 вничью. Подопечные Александра Петракова занимают 3 строчку, разделив с Финляндией 5 очков. Но у финнов еще 2 игры в запасе.

Похоже, что дальше Украина будет бороться за второе место. Там команды продолжают борьбу на втором этапе (плей-офф раунд).

Украина – Франция: видеообзор