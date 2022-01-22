Украина финишировала 11-й в последней эстафетной гонке перед Олимпиадой-2022

В итальянском Антхольце продолжается седьмой этап Кубка мира по биатлону. В предпоследний соревновательный день состоялась женская эстафета.

Непонятная ситуация перед стартом

В пятницу, 21 января, объявили состав на женскую эстафету в Антхольце. Команда Украины должна была стартовать в женской эстафете в составе Валентины Семеренко, Дарьи Блашко, Юлии Джимы и Елены Билосюк.

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Однако утром 22 января появилась информация о том, что вместо Джимы на старт выйдет Анастасия Меркушина.

Но уже перед самым началом эстафеты сообщили, что на старт сможет выйти Юлия. На третьем этапе Украину все же представила Анастасия.

На первом этапе стартовала Валентина Семеренко. Первую стрельбу украинка начала достаточно уверенно, однако последние две мишени закрыла благодаря трем дополнительным патронам.

На втором рубеже украинка закрыла пять из пяти. Но на дистанции Валентина несколько проигрывала своим соперницам. В итоге она передала эстафету на 12-й позиции, отставание от первого места составляло 38 секунд.

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Дальше на дистанцию вышла Дарья Блашко. На "лежке" украинке понадобился один дополнительный патрон. После выхода с огневого рубежа ей удалось улучшить свою позицию. Украинка поднялась на 10 строчку.

На рубеже биатлонисток сопровождал сильный ветер, что изрядно осложнило работу многим спортсменкам. К счастью, Блашко допустила лишь одну ошибку.

Дарья передала эстафету на 13-й позиции Анастасии Меркушиной.

Штрафной круг Меркушиной

На первой стрельбе украинка просто "отпулеметила" все пять мишеней. Благодаря чистой стрельбе Меркушиной вновь удалось улучшить позицию команды. После выхода с рубежа Анастасия замкнула топ-10.

Вторая стрельба стала провальной для украинки. Меркушина отправилась на один штрафной круг. Анастасия передала эстафету 12-й.

На последнем этапе соревновалась Елена Билосюк. На первой стрельбе украинка отработала без использования дополнительных патронов. После выхода из биатлонного стадиона она подняла команду на 9-ю позицию.

На "стойке" Елена использовала два дополнительных патрона. Она финишировала 11-й.

Победа Норвегии

Женская команда Норвегии впервые в сезоне одерживает победу в эстафетной гонке. Даже несмотря на один штрафной круг норвежкам удалось добыть долгожданное "золото".

Команда России с тремя штрафными кругами завоевала "серебро". За третье место шла невероятная борьба между командами Франции и Италии. После пересечения финишной линии зафиксировали фотофиниш. Француженка выиграла эту дуэль.

Результаты женской эстафеты в Антхольце

​1. Норвегия (1+10) 1:12:54.1

2. Россия (3+12) +24.6

3. Франция (0+13) +32.6

...

11. Украина (1+10) +1:50.9