Украина феерично завоевала золото чемпионата Европы по стрельбе из лука, переплюнув Россию

В словенском Лашко состоялся чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещении. Женская сборная Украины завоевала медали высшей пробы.

Один день – три медали

Женская сборная Украины выступала в составе Вероники Марченко, Анастасии Павловой и Полины Родионовой. Девушки в ярком стиле завоевала звание чемпиона Европы, пишет 24 канал.

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В финале украинки "всухую" одолели лучниц из Турции со счетом 6:0. Третью позицию заняли россиянки.

Это не первая награда для Украины в Словении. Женская сборная U-21 тоже завоевала золото, а мужская команда U-21 стала третьей. Обе украинские сборные соревновались против соперников из Италии.

Видео полного выступления командных соревнований

Отметим, что украинки могут привести домой еще две награды. Вероника Марченко, участница Олимпиады-2020, будет бороться за бронзу чемпионата Европы, а в юниорский финал пробилась Звенислава Черник.