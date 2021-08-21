Украина опередила пять сборных России и стала чемпионом мира по шашкам

В пятницу, 20 августа, в Турции прошел командный чемпионат мира по шашкам-64 в рапиде. Мужская сборная Украины стала чемпионом, набрав 16 баллов из 18 возможных.

Обошли 5 команд из России

За украинскую команду выступали Юрий Аникеев (Харьков), Феликс Шепель (Днепр) и Денис Шкатула (Винница).

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Отмечается, что участие в соревновании принимали сразу 5 российских сборных, сформированных по принципу разделения страны на федеральные округа: Россия имеет такое право как ведущая страна в этом виде спорта.

Украинцы обошли сразу пять сборных: три российские команды они обыграли (), еще с двумя сборными сыграли вничью (). Таким образом, Украина заняла первое место с 16 очками из 18.

Женская сборная Украины, за которую выступали Елена Короткая и Юлия Макаренкова, в этом же виде программы на ЧМ-2021 (быстрая) завоевала серебряные медали, получив 9 очков из 12 и уступив россиянам.

Соревнования проходили в турецком регионе Каппадокия. Сообщается, что здесь же 21 августа в мужчин и женщин состоится командный турнир ЧМ-2021 формате блиц-игры.

Мужчины. Результаты

1. Украина – 16 очков из 18

2. Россия (ДФО) – 14 очков

3. Россия (ПФО) – 14 очков

Женщины. Результаты

1. Россия (ДФО) – 10 очков из 12

2. Украина – 9 очков

3. Россия (УФО) – 8 очков



Фото: Sport.ua