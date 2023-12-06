Не хватило опыта: сборная Украины уступила Чехии в основном раунде ЧМ-2023 по гандболу

В среду, 6 декабря, женская сборная Украины по гандболу сыграла первый матч основного этапа ЧМ-2023. Наши девушки противостояли соперницам из Чехии.

Украина – Чехия 23:30 (11:15)

Женская сборная Украины по гандболу впервые за последние 18 лет пробилась в основной раунд чемпионата мира. Поединок против Чехии состоялся в датском Фредериксгавне, пишет 24 Канал.

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Начали с поражения

Начало встречи прошло при равной борьбе. Однако постепенно чешские гандболистки начали наращивать свое преимущество. Первый тайм завершился со счетом 15:11 в пользу Чехии.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Нашей команде не хватало точности на финальной стадии атак. Также украинки ошибались в защите. Волнение и нехватка опыта помешали нашим девушкам переломить ход встречи.

В итоге команда Чехии завершила поединок уверенной победой со счетом 30:23. В составе "сине-желтых" самой результативной игроком стала центральная Тамара Смбатян – 5 голов.

После поражения от Чехии сборная Украины опустилась на последнюю строчку турнирной таблицы. Свой следующий матч команда Виталия Андронова сыграет 10 декабря против лидера группы 4-й сборной Нидерландов.

Самым большим успехом женской сборной Украины на чемпионатах мира было четвертое место на турнире в 2003 году.