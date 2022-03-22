Украина будет сеяна в четвертую корзину в случае выхода на ЧМ-2022

На жеребьевке чемпионата мира на следующей неделе некоторые команды останутся неопределенными из-за войны России с Украиной и пандемии COVID-19.

ФИФА наметила процедуру жеребьевки в Катаре, которая состоится 1 апреля. К тому времени будут известны только 29 из 32 команд. Еще три участника будут определены в июне.

К слову Россию окончательно отстранили от ЧМ-2022 по футболу

Во время жеребьевки 29 команд, прошедших квалификацию, будут разбиты на четыре корзины в соответствии с их рейтингом ФИФА.

Принимающий Катар попал в первую корзину вместе с чемпионом мира Францией, Бельгией, Бразилией, Аргентиной и Англией.

ФИФА оставила три свободных места в 4 корзины. Украина, Уэльс и Колумбия, если бы они прошли квалификацию, скорее всего, попали бы в третью корзину.

Только 15 команд прошли квалификацию на чемпионат мира, следующие матчи квалификации состоятся на следующей неделе.

Почему не все участники определены

Украина должна была сыграть с Шотландией в четверг, 24 марта, а победительница провести игру против Уэльса или Австрии 29 марта. Однако игра не состоится из-за российского вторжения.

Пандемия вынудила отложить межконтинентальный раунд плей-офф. Теперь он запланирован на 13 – 14 июня в Катаре. Азиатская команда сыграет с командой Южной Америки, а представитель Океании сыграет с командой из Северной Америки.

Чемпионат мира по футболу состоится с 21 ноября по 18 декабря.