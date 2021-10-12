Украина обидно упустила победу в матче с Боснией и Герцеговиной и уменьшила шансы на ЧМ-2022

Сборная Украины в шестой раз сыграла вничью в отборе на чемпионат мира-2022. В предпоследнем матче отбора на ЧМ-2022 украинские футболисты 12 октября поделили очки с Боснией и Герцеговиной.

Украина – Босния и Герцеговина 1:0

Голы: Ярмоленко, 15

Кстати Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей и видео голов 12 октября

Сборная Украины только в октябре впервые победила в отборе на чемпионат мира-2022. Команда Александра Петракова 9 октября выстрадала победу над Финляндией.

Победа в Хельсинки улучшила ситуацию для "сине-желтых". Перед двумя матчами с боснийцами все было в руках команды Петракова. Две победы в последних матчах гарантировали Украине участие в раунде плей-офф за выход на ЧМ-2022.

Первый шаг украинцам следовало сделать во Львове.

Юбилейный 20 матч во Львове

В матче против гостей с Балкан Петраков решил сохранить победный состав. Наставник "сине-желтых" не изменил стартовую "одиннадцатку" по сравнению с поединком против финнов.

Украина впервые с июня 2019 года играла во Львове со зрителями на трибунах. "Сине-желтые" получили бешеную поддержку, только появившись на поле. Вместе с Дзидзьо весь стадион эмоционально исполнил гимн Украины. После этого началась перекличка – "Слава Украине" – "Героям Слава!" Не обошлось без традиционной "Путин х***о".

Касательно футбольной составляющей, то команда Петракова прогнозируемо взяла мяч под контроль. Однако боснийская сборная компактно расположилась на своей половине поля, перекрыв все зоны.

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Первый удар в игре нанесли именно гости. Джеко получил мяч на правом фланге и боснийцы провели атаку вторым темпом, которая завершилась неудачным ударом Гояка.

На 15 минуте едва ли не первый подход Украины к штрафной Боснии и Герцеговины завершился голом. Виктор Цыганков получил передачу в штрафной соперника от Тараса Степаненко и прострелил на дальнюю штангу. Там первым на мяче был Андрей Ярмоленко и шестой раз подряд забил за сборную на "Арене Львов".

Видео гола Ярмоленко

После гола игра несколько переместилась к воротам Украины. Боснийцы увлеклись атакой и едва не пропустили на 24 минуте. "Сине-желтые" провели контратаку на космической скорости. Эдуард Соболь после паса Яремчука прекрасно выбежал в атаку на левом фланге и отдал поперечную передачу на Александра Тимчика. Вратарь Шехич выиграл дубль у Тимчика.

Соперник неприятно ответил на 28 минуте в контратаке. Гояк прострелил в штрафную с левого фланга. Николай Матвиенко в борьбе с соперником направил мяч в направлении собственных ворот. К счастью, Андрей Пятов забрал мяч в руки.

Угроза возле ворот Боснии и Гарцеговины снова возникла благодаря стараниям Цыганкова и Степаненко: Тарас элегантно навесил на Виктора, который пытался пробить головой, но не попал.

На 34 минуте возле ворот Андрея Пятова был настоящая пожар. Джеко разумно развил атаку своей сборной на правом фланге. Стеванович выполнил острый прострел в штрафную на Превляка, но тот не успел к мячу. И дважды из острого угла по воротам Украины пробил Сеад Колашинац. Наши игроки легли под мяч и ликвидировали угрозу.

На 43 минуте Пятов сделал первое настоящее спасение в матче. Хаджиахметович пробил из-за пределов штрафной в дальний угол. Украинский вратарь отбил мяч перед собой. Впоследствии отличиться в воротах украинцев пытался Превляк, но его остановил Сергей Кривцов.

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Потерянная победа

В начале второго тайма команды обменялись очень острыми моментами. Шапаренко обыгрался с Ярмоленко, но не успел к мячу. У боснийцев Налич чудом не успел у кроссу с правого фланга.

"Сине-желтые" могли удвоить счет на 50 минуте. Деннис Гаджикадунич ошибся и не смог выбить мяч. Тимчик перехватил мяч и прорвался к воротам, однако под давлением Колашинаца пробил мимо.

На 55 минуте Яремчук обыгрался с Цыганковым и вышел на рандеву с Шехичем. Роман не попал в створ, но и арбитр зафиксировал офсайд.

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После затишья Босния и Герцеговина взорвалась на 69 минуте. Джеко принял мяч перед штрафной нашей сборной и нанес обводящий удар. Мяч летел в направлении "девятки", но браво Пятов – феноменальный сейв!

Только на 72 минуте Петраков решился на замены: Яремчука заменил Даниил Сикан, а Сергей Сидорчук вышел вместо Шапаренко. Украина перешла на игру в два "опорника".

Через 5 минут на табло горело 1:1... После перевода мяча на правый фланг Стеванович остроумно отдал на Ахмедходжича. Защитник пробил в касание и послал мяч в угол.

Видео гола Ахмедходжича

На последних минутах Петраков провел еще две замены: тренер снял Ярмоленко и Цыганкова, выпустив Сергея Булецу и Александра Зубкова. Но вырвать победу не удалось. Досадная ничья, которая уменьшает шансы Украины выйти на чемпионат мира...