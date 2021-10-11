Украина – Босния и Герцеговина: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Во вторник, 12 октября, сборная Украины под руководством Александра Петракова проведет 7 матч в отборе на чемпионат мира по футболу-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Болельщики этот матч могут посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Встреча Украина – Босния и Герцеговина пройдет на "Арене Львов" и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Украина – Босния и Герцеговина: где смотреть

В Украине правами на показ матчей сборной Украины обладает группа каналов "Футбол 1/2/3". Матч между сборными Украины и Боснии и Герцеговины покажут сразу два телеканала.

Речь идет о телеканалах "Футбол 1 "и ТРК "Украина". Прямая трансляция на обоих каналах начнется в 21:35.

Смотреть онлайн матч Украина – Босния и Герцеговина можно на нескольких платформах вполне легально. Трансляцию матчей национальной сборной Украины проводит Oll.tv.

Каналы "Футбол 1/2/3" также доступны для абонентов "Воли". Их можно смотреть и в приложениях от мобильных операторов "Киевстар" и Lifecell.