Зустріч Україна – Боснія і Герцеговина пройде на "Арені Львів" і розпочнеться о 21:45 за київським часом.
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Україна – Боснія і Герцеговина: де дивитися
В Україні правами на показ матчів збірної України володіє група каналів "Футбол 1/2/3". Матч між збірними України та Боснії і Герцеговини покажуть відразу два телеканали.
Йдеться про телеканали "Футбол 1" і ТРК "Україна". Пряма трансляція на обох каналах розпочнеться о 21:35.
Дивитися онлайн матч Україна – Боснія і Герцеговина можна на декількох платформах цілком легально. Трансляцію матчів національної збірної України проводить Oll.tv.
Канали "Футбол 1/2/3" також доступні для абонентів "Волі". Їх можна дивитися і в додатках від мобільних операторів "Київстар" та Lifecell.
- Трансляція матчу Україна – Боснія і Герцеговина і для підписників Megogo. Цей матч можна буде дивитися під час перегляду ТРК "Україна".