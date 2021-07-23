С сайта Олимпиады исчезла скандальная карта, отделявшая Крым от Украины

С официального сайта Олимпийских игр-2020 решили убрать карту олимпийских зон. Ранее карта Olympics Cheer Zone попала в скандал, ведь разделяла "границей" материковую часть Украины и временно оккупированый Крым.

Раздел Olympics Cheer Zone, где раньше и была скандальная карта, совсем исчез с официального сайта Олимпиады. Вместо него посетителям предлагают просмотреть различные видео со спортсменами-участниками.

Важно На официальном сайте Олимпиады Крым отделен границей от Украины: фото

Ранее в окне Olympics Cheer Zone могли знакомиться и общаться с помощью видеосвязи болельщики со всего мира. Сейчас же эту функцию убрали.



Скандальная карта, разделявшая Крым и остальную Украину / скриншот с сайта Олимпиады-2020



Теперь на месте карты можно посмотреть видео / скриншот с сайта Олимпиады-2020

Коротко о скандале с картой