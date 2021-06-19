Сборная Украины уверенно одолела Бельгию и вышла в финал Золотой Евролиги

Мужская сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги. На пути к финалу украинская сборная одолела неуступчивую команду Бельгии.

Украина – Бельгия 3:0 (25:15, 25:19, 25:22)

К слову Сборная Украины по волейболу получила соперников в финале четырех Золотой Евролиги

Команда Угиса Крастиньша мощно начала матч, поведя 10:3. Переломить ход первой партии бельгийцы не смогли: украинцы выиграли сет с разницей в 10 мячей.

Во втором сете сборная Украины заставила понервничать своих болельщиков. Наша команда вела 10:3, но упустила преимущество. Бельгия сравняла счет в сете, после чего команда Крастиньша собралась и довела сет до победы.

В заключительной партии Бельгия длительное время вела в счете. Но в самый ответственный момент украинцы сыграли хладнокровно и вырвали победу.