Виновата Румыния: Ребров откровенно прокомментировал вылет Украины с Евро-2024

Сборная Украины не смогла вырвать победу в матче против Бельгии. Подопечные Реброва заняли последнее место в группе и завершили выступления на Евро-2024.

Сборная Украины отыграла свой последний матч на Евро-2024. Команда Сергея Реброва расписала нулевую ничью против Бельгии, пишет 24 Канал.

По теме Украина сыграла вничью с Бельгией и завершила выступление на Евро-2024

Этого не хватило, чтобы оставить последнее место в группе. После матча тренер сборной Украины пришел на флей-интервью, высказав свое мнение относительно матча в Штутгарте.

Я считаю, что на не хватило чего-то не сегодня, а в игре с Румынией. Сегодня нет никаких замечаний ни к игрокам, ни к кому-то еще. Действительно, мы создавали много моментов. Конечно, не забили, но сегодня украинцы должны быть благодарны игрокам, которые показали такую игру. Мы все делаем для наших Вооруженных сил. Я видел по игре и подготовке игроков. Они сильно настраивались на эту игру. Мы очень благодарны Вооруженным силам,

– заявил Ребров.

Отметим, что все команды в группе Е набрали по 4 очка. Впрочем, Украина заняла последнее место из-за худшей разницы мячей среди всех команд.

Читайте также Чемпионат Европы по футболу 2024: календарь и результаты матчей

Плохую шутку с нашей сборной сыграло разгромное поражение от Румынии в первой игре (0:3). Обидчики Украины в плей-офф сыграют против Нидерландов или Словении, тогда как бельгийцы – против Франции, а Словакия – против Испании или Англии.