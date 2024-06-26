Украина – Бельгия: экс-игрок сборной оценил шансы команды Реброва на победу
Источник:Sport.ua
В среду, 26 июня, в рамках 3-го тура сборная Украины будет разыгрывать с бельгийцами путевку в следующий раунд турнира Евро-2024. Известный украинский игрок Олег Шелаев рассказал о своих ожиданиях от матча.
Решающий матч между Бельгией и Украиной в группе "E" состоится 26 июня в 19:00 (по киевскому времени). Обе команды перед началом Евро-2024 считались фаворитами, но ситуация сложилась так, что теперь одна из них может покинуть турнир.
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Сильные стороны сборной Украины
В прошлом игрок харьковского Металлиста, криворожского Кривбасса и национальной сборной Украины Олег Шелаев высказал свое мнение относительно противостояния Украины и Бельгии. Бывший полузащитник считает, что украинская сборная может одержать победу во втором тайме.
Также он поделился своим видением игры, заявив, что в первом тайме Украина будет играть от обороны для того, чтобы остановить сильную атаку бельгийцев, а во втором тайме команды будут действовать на максимальных оборотах.
Благодаря скорости игроков сборной, таких как Мудрик и Цыганков Украина может получить положительный результат в матче с Бельгией и пройти в плей-офф. Шелаев считает, что в параллельном матче Словакии и Румынии, обе сборные сыграют вничью, которая полностью устраивает их.
Склоняюсь к тому, что в параллельном матче нашей группы словаки и румыны сыграют вничью, что их устраивает, поэтому нашим на осечку конкурентов нечего рассчитывать,
– заявил Шелаев.
Что ожидать от бельгийцев
- Сборная Бельгии имеет быструю и качественную атаку, они входят в топ-3 на Евро-2024 по ударам (34) и ожидаемым голам (4,41 xG). Опасные моменты возникали после забросов за спину и разрезных передач или индивидуального дриблинга от игроков "дьяволов".
- В составе своей команды бельгийцы имеют много мастеровитых игроков, одни из них это Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку.
- Определенные проблемы сборная Бельгии имеет в защитном звене, они играют с высокой линией обороны, что является большим риском при наличии скоростных футболистов в сборной Украины.