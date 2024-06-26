Украина – Бельгия: экс-игрок "сине-желтых" назвал важное условие для успеха команды Реброва

В среду, 26 июня, на "MHPArena" в Штутгарте состоится решающий поединок группового раунда чемпионата Европы по футболу для сборной Украины. Соперником "сине-желтых" станет грозная Бельгия.

Сейчас все коллективы группы E имеют по 3 очка, поэтому интрига в ней достигает максимума. Правда, в самом тяжелом положении находится именно команда Реброва, которая имеет худший баланс забитых и пропущенных голов.

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Прогноз от Михалика

Своими ожиданиями от матча поделился бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик. Экс-полузащитник рассказал, при каких условиях подопечные Сергея Реброва смогут добыть положительный результат:

Я настроен довольно оптимистично. Думаю, что в украинской сборной будут неплохие шансы пройти дальше, если не пропустят в первые 20 минут. Следует быть максимально сконцентрированными, потому что у бельгийцев есть кому забивать.

Он отметил, что не стоит рассчитывать на соперников по квартету, которых устраивает ничья, чтобы обоим пройти в плей-офф, поэтому стоит настраиваться исключительно на победу.

"Я очень хотел бы ошибиться, но думаю, что в параллельном матче словаки и румыны сыграют между собой вничью, что позволит им пробиться в следующий раунд. Поэтому подопечным Сергея Реброва ничего не остается, как играть только на победу.

Что может помочь достичь нужного итога? Прежде всего, образцовая игровая дисциплина, в украинцев квалифицированный тренерский штаб, надеюсь, что будет взята на вооружение правильная тактика, а ребятам остается только выполнить установку. Прекрасно понимаю, что взять верх будет очень сложно, но надо", – сказал Михалик.

Также Тарас Михалик отметил, что не стоит забывать о фарте, который очень часто играет важную роль в таких поединках.

Также хочется, чтобы Фортуна была на нашей стороне, потому что в решающих поединках очень многое будет зависеть от того кому она будет улыбаться,

– уверен экс-футболист.

. Тарас Михалик в течение карьеры провел 32 матча за сборную Украины, в частности, участвовал в Евро-2012. Результативными действиями не отмечался.

Напомним, что победа Украины точно гарантирует "сине-желтым" выход в 1/8 финала. Однако они могут попасть в плей-офф даже потерпев поражение. Обо всех положительных сценариях читайте здесь. Оба поединка группы E начнутся в 19:00.