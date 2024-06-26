Украина – Бельгия: игрок сборной поделился мыслями относительно тактики Реброва на решающий матч

Кирилл Ковальчук прокомментировал предстоящий поединок Украины и Бельгии. Экс-игрок "сине-желтых" надеется на победу нашей сборной.

В среду, 26 апреля, состоится решающий матч для "сине-желтых". В последнем матче группового этапа сборная Украины будет противостоять Бельгии.

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Ковальчук о предстоящем противостоянии

Экс-игрок сборной Украины высказался относительно тактики, которую может использовать Ребров в матче с Бельгией.

Скорее всего, будет отталкиваться от последнего матча, когда игроки неплохо вошли в игру после появления на замену. Взять, например, Яремчука. Даже судя по его послематчевому комментарию видно, что парень выкладывается и стремится себя проявить. Он заслужил место в основе, и вполне возможно, что его мы увидим в матче с Бельгией с первых минут. Видимо, больше замен в составе не будет, хотя не знаю, какова ситуация с крайними защитниками,

– рассказал Кирилл Ковальчук.

Также он считает, что под вопросом участие Конопли, но уверен, что ворота будет защищать Трубин. В частности Ковальчук прокомментировал роль Лунина.

"В случае с Луниным в матче с Румынией, считаю, было неудачное стечение обстоятельств – именно поэтому так произошло. Все же знают, что он классный вратарь. Лунин выдал шикарный сезон в мадридском Реале, вытянув команду в финал Лиги чемпионов, где она стала победительницей. И в чемпионате Испании он сыграл хорошо. Впрочем, в карьере любого вратаря случаются подобные недавнему стечения обстоятельств. Где-то не увидел удар из-под защитника, мяч попал в "девятку". Что ж, бывает... Все вратари пропускают", – добавил Кирилл Ковальчук.

Напомним, что стартовый свисток в матче Украина – Бельгия прозвучит в 19:00 по киевскому времени.