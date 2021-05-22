Украина – Бахрейн: где смотреть

Матч между сборными Украины и Бахрейна состоится Харькове на ОСК "Металлист". Игра начнется в 21: 00 по киевскому времени.

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В Украине правами на показ матча сборной Украины владеет группа каналов "Футбол 1/2/3". Матч между сборными Украины и Бахрейна покажут сразу два телеканала.

Речь идет о телеканале "Футбол 1" и ТРК "Украина". Прямая трансляция на обоих каналах начнется в 20: 50.

Смотреть онлайн матч Украина – Бахйрен можно на нескольких платформах вполне легально. Трансляцию матчей национальной сборной Украины проводит Oll.tv.

Каналы "Футбол 1/2/3" также доступны для абонентов "Воли". Их можно смотреть и в приложениях от мобильных операторов "Киевстар" и Lifecell.

Трансляция матча Украина – Бахрейн доступна и для подписчиков Megogo. Этот матч можно будет смотреть во время просмотра ТРК "Украина".