Украина – Азербайджан: онлайн-трансляция матча квалификации на молодежное Евро-2025

Команда Уная Мельгосы намерена положительно завершить год и сохранить стопроцентный показатель в отборе. Для этого им нужно в номинально домашней игре в испанской Мурсии переиграть аутсайдера группы.

Сборная Украины U-21 сегодня проведет заключительный матч в 2023 году. Команда Унаи Мельгосы в рамках квалификации на молодежное Евро-2025 встретится с Азербайджаном, пишет 24 канал. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

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Испанец возглавил команду после успешного Евро-2023, где подопечные Ротаня добрались до полуфинала. Впрочем, в новом цикле Украина продолжает радовать своих фанатов.

В отборе на Евро-2025 команда Мельгосы выиграла 4 из четырех матчей, причем три из них насухо. Главной победой "сине-желтых" стала победа над действующими чемпионами Европы U-21 Англией (3:2).

Это позволяет Украине уверенно возглавлять группу. Англичане расположились в трех баллах позади, другие команды отстают уже на 6+ очков. В их числе и наш ближайший соперник Азербайджан. У кавказцев 3 очка в активе, но по дополнительным показателям команда идет последней.

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Отметим, что напрямую на чемпионат Европы выйдут девять победителей групп и три лучших команды, которые займут вторые места. Остальные шесть сборных-вицечемпионок сыграют в стыковых матчах за три пропуска. Сам турнир пройдет в июне 2025 года в Словакии.

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