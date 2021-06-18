Участие Зубкова в матче Евро-2020 против Австрии под вопросом, – СМИ

Сборная Украины 21 июня проведет свой третий матч на групповом этапе Евро-2020. Соперником "сине-желтых" на этот раз станет команда из Австрии.

В заключительной встрече в квартете, вероятно, не сыграет Александр Зубков. Украинский вингер травмировался в поединке первого тура против Нидерландов.

Читайте также Должны быть на 100 процентов сконцентрированными, – Караваев о матче Евро-2020 Украина – Австрия

На 10 минуте лидер Ференцвароша получил повреждение и покинул поле, уступив место Марлосу. Он уже пропустил матч с Северной Македонией.

Во второй встрече на Евро-2020 сборная Украины завоевала "валидольную" победу со счетом 2:1. Благодаря этой победе "сине-желтые" вышли на второе место в группе C.

После тяжелого поединка Андрей Шевченко дал возможность отдохнуть своим футболистам. Игроки украинской национальной команды получили выходной 18 июня.

Ситуация в группе C: что известно

Лидер группы C – сборная Нидерландов, которая одержала победу в матчах против Украины (3:2) и Австрии (2:0).

Украинская команда во втором туре обыграла Северную Македонию со счетом 2:1 и вышла на 2 место в квартете.

В третьем поединке в группе Украина сыграет с Австрией. Победитель завоюет путевку в плей-офф турнира.

Матч третьего тура Евро-2020 между сборными Украины и Австрии состоится 21 июня в Бухаресте.

К теме Нидерланды одолели Австрию и повысили шансы Украины на выход в плей-офф: видео