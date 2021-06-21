Украина – Австрия: миллионы украинцев не смогли посмотреть игру

В Украине матч Евро-2020 между украинской и австрийскими сборными транслировала медиагруппа "Украина", в частности их OTT-сервис OLL.TV. Однако, из-за технических проблем на ресурсе важным противостоянием не смогли насладиться миллионы украинцев.

Показ игры возобновили лишь на 60 минуте, когда счет уже был 0:1 в пользу Австрии. До этого момента сначала не запускалась трансляция, а потом вообще "лег" их сайт.

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Проблемы с трансляцией игры Украина – Австрия: подробнее

Сайт и приложение OLL.TV начало лихорадить примерно в 19:00. Именно в это время и началась игра между украинцами и австрийцами.

Сначала сайт работал более или менее исправно и даже можно было перейти на страницу игры. Однако, запустить трансляцию было невозможным.

Впоследствии начали выскакивать различные ошибки, а через некоторое время и вовсе все стало черным. Но и на этом страдания украинцев не закончились. Потом сайт перестал работать вообще.



Проблемы с трансляцией матча Украина – Австрия на OLL.TV / Скриншот 24 канала



Украина – Австрия: сайт OLL.TV лег в разгар игры / Скриншот 24 канала

Наладили работу ресурса примерно в 20:14. На этот момент уже вовсю продолжалась игра. Более того, до ее завершения оставалось пол часа. Добавим, что матч в профессиональном футболе длится 90 минут или 1,5 часа, если не учитывать время на перерыв.

Возобновили трансляцию на OLL.TV за пол часа до завершения игры Украина – Австрия / Скриншот 24 канала

Сейчас официально OLL.TV не отреагировал на проблемы с трансляцией. Правда, в фейсбуке они все же отписывают почти каждому своему подписчику. Пока же звучат только слова утешения, зато никакой компенсации не предлагают. Подписка на спортивные каналы от OLL.TV стоит 189 гривен в месяц.



OLL.TV в комментариях в фейсбуке извинился перед своими подписчиками / Скриншот 24 канала

Заметим, что это уже не впервые, когда возникают проблемы с трансляциями на сервисе OLL.TV. Подобное было и во время противостояния Нидерланды – Украина, но тогда все починили примерно за пол часа.

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Красноречивая реакция Саши Положинского

Одним из тех, кому не удалось посмотреть игру, был известный музыкант Александр Положинский. В фейсбуке он подчеркнул, что после такого отношения больше не будет подписываться на OLL.TV.

Oops! Something went wrong. Именно ради этой надписи я плачу абонплату OLL.TV чаще, чем смотрю. Думаете, я останусь вашим клиентом? А я не думаю,

– подчеркнул Положинский.