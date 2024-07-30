Украина – Аргентина: онлайн-трансляция матча за выход в плей-офф Олимпиады-2024

Во вторник, 30 июля, команда Руслана Ротаня проведет свой заключительный матч в рамках группового этапа по футболу на Олимпиаде-2024. "Сине-желтые" будут противостоять фаворитке группы Аргентине.

Поединок начнется в 18:00 (по киевскому времени) на стадионе "Парк Олимпик Лионне". Это будет битва двух олимпийских сборных U-23 за выход в плей-офф соревнований, сообщает 24 Канал.

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Ключевой матч для команды Ротаня

Обе национальные команды подходят к очной игре с одинаковым количеством очков – по 3 балла. Другие две сборные этой группы Марокко и Ирак тоже имеют в своих активах по 3 пункта.

Украина с неожиданного поражения от Ирака стартовала на Играх в Париже 1:2. Второй матч против Марокко тоже едва не закончился потерей очков, если бы не поздний гол в компенсированное время (на 90+8 минуте) от новичка львовского Руха Игоря Краснопира. Подопечные Ротаня смогли принести в свою копилку первые три балла на этой Олимпиаде-2024.

Украине нужно побеждать Аргентину, чтобы выходить в плей-офф. Также нашу сборную может устроить ничья. Однако в этом случае следует следить за матчем Марокко – Ирак. Нужно, чтобы эти две сборные расписали ничью, а марокканцы забили меньше голов, чем украинцы в аргентинские владения.

Ведь Украина идет лишь третьей в квартете. Аргентина опережает нашу сборную благодаря лучшей разнице мячей, а Марокко – благодаря меньшему количеству желтых и красных карточек.