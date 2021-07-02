Ребята, еще рано домой, – Зеленский обратился к сборной Украины перед матчем с Англией

Сборная Украины 3 июля поборется за выход в полуфинал Евро-2020 с Англией. Президент Владимир Зеленский традиционно поддержал подопечных Андрея Шевченко перед историческим поединком.

На своей странице в фейсбуке глава государства обнародовал видео, в котором пожелал успеха "сине-желтым". Он также предложил устроить "перекличку крупнейшего 40-миллионного фан-сектора в Европе" и показал пример.

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Здравствуйте, моя дорогая сборная Украины по футболу. Завтра снова в бой, завтра снова за тебя, моя дорогая "желто-голубая", будет болеть вся Украина. Я понимаю, ребята, что вы несколько недель не были дома, но я уверен, что каждый украинец из каждого уголка нашей страны вам скажет, ребята, еще очень рано домой,

– отметил президент.

Владимир Зеленский отметил, что в матче Евро-2020 против Англии "будет играть вся Украина, будет болеть вся Украина, и, дай Бог, будет побеждать вся Украина".

Глава государства подчеркнул, что вся страна будет болеть:

за Ярмолу из Чернигова;

за Зинченко и Малиновского с Житомирщины;

за Зубкова с Донбасса;

за Матвиенко из Крыма;

за Яремчука со Львова;

за Бущана из Одессы;

за всех-всех.

Он добавил: "Знайте, что завтра на поле вы будете не только со своими родными городами, завтра на поле будет вся Украина, завтра играет вся страна, завтра побеждает вся страна".

Крупнейший фан-сектор в Европе

Президент также предложил устроить перекличку крупнейшего 40-миллионного фан-сектора в Европе. И начал с себя, показав пример.

Я, Владимир Зеленский, город Кривой Рог, Днепропетровщина. Город стального характера, я болею за свою сборную – завтра на поле вся страна, завтра побеждает Украина. Железно!

– подытожил глава государства.