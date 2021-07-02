Ребята, еще рано домой, – Зеленский обратился к сборной Украины перед матчем с Англией
Источник:Владимир Зеленский в фейсбуке
Сборная Украины 3 июля поборется за выход в полуфинал Евро-2020 с Англией. Президент Владимир Зеленский традиционно поддержал подопечных Андрея Шевченко перед историческим поединком.
На своей странице в фейсбуке глава государства обнародовал видео, в котором пожелал успеха "сине-желтым". Он также предложил устроить "перекличку крупнейшего 40-миллионного фан-сектора в Европе" и показал пример.
Читайте также Победит ли Украина самую дорогую команду Евро-2020: анонс 1/4 финала против Англии
Здравствуйте, моя дорогая сборная Украины по футболу. Завтра снова в бой, завтра снова за тебя, моя дорогая "желто-голубая", будет болеть вся Украина. Я понимаю, ребята, что вы несколько недель не были дома, но я уверен, что каждый украинец из каждого уголка нашей страны вам скажет, ребята, еще очень рано домой,
– отметил президент.
Владимир Зеленский отметил, что в матче Евро-2020 против Англии "будет играть вся Украина, будет болеть вся Украина, и, дай Бог, будет побеждать вся Украина".
Глава государства подчеркнул, что вся страна будет болеть:
- за Ярмолу из Чернигова;
- за Зинченко и Малиновского с Житомирщины;
- за Зубкова с Донбасса;
- за Матвиенко из Крыма;
- за Яремчука со Львова;
- за Бущана из Одессы;
- за всех-всех.
Он добавил: "Знайте, что завтра на поле вы будете не только со своими родными городами, завтра на поле будет вся Украина, завтра играет вся страна, завтра побеждает вся страна".
Крупнейший фан-сектор в Европе
Президент также предложил устроить перекличку крупнейшего 40-миллионного фан-сектора в Европе. И начал с себя, показав пример.
Я, Владимир Зеленский, город Кривой Рог, Днепропетровщина. Город стального характера, я болею за свою сборную – завтра на поле вся страна, завтра побеждает Украина. Железно!
– подытожил глава государства.