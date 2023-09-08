"Это большая ответственность": Ребров рассказал, как решился возглавить сборную Украины во время войны

Сергей Ребров летом покинул благополучные Объединенные Арабские Эмираты и возглавил сборную Украины. Тренер имел большую мотивацию работать с главной командой страны.

9 сентября сборная Украины проведет ответственный матч отбора Евро-2024 с лидером группы С Англией. В преддверии поединка главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров провел пресс-конференцию.

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Ребров: Каждый игрок сборной думает об Украине

Представители медиа поинтересовались у Сергея Станиславовича, насколько сложным вызовом является возглавлять сборную во время войны.

"Что касается моей работы, то я очень счастлив. Для меня это очень большая ответственность. Я рад, что присоединился к сборной Украины именно в такое сложное время.

Не только мы с Зинченко разделяем такие чувства. Каждый игрок нашей сборной постоянно думает об Украине. Мы постоянно об этом говорим. Мы знаем, почему мы здесь на своем месте. Потому что есть парни и девушки, которые на передовой борются за нашу независимость.

Мне даже легче, мне не нужно мотивировать ребят. Они ясно знают, за что они играют. Они ясно понимают свою цель. И мы к ней идем", – сказал Ребров.

Также главный тренер "сине-желтых" объяснил отсутствие в лагере Руслана Малиновского. Пока новичок Дженоа только набирает форму.

Напомним, в сентябре подопечные Реброва сыграют два матча. 9 сентября сборная Украины встретится во Вроцлаве с Англией, а 12 сентября в Милане на "Сан-Сиро" сыграет против Италии. От результатов этих поединков будет зависеть дальнейшая турнирная судьба "сине-желтых".