Считаю своим долгом говорить людям о войне, – Зинченко поблагодарил ВСУ перед игрой с Англией

Александр Зинченко принял участие в предматчевой пресс-конференции во Вроцлаве. Футболист сборной Украины поблагодарил Польшу, которая поддерживает нашу страну и напомнил миру о войне против России.

Левый защитник лондонского Арсенала поблагодарил поляков за гостеприимство и поддержку в тяжелое время. Зинченко ожидает, что вроцлавский стадион в матче против Англии приобретет сине-желтый цвет. Это устроят, как поляки, так и проживавшие украинцы и уехали в Польшу в статусе беженцев после 24 февраля.

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Зинченко: Если мы говорим только о футболе, то это – международный язык

Несмотря на это, Александр добавил, что не может дождаться, когда снова сыграет в родной стране за сборную. Все футболисты "сине-желтых" мечтают об этом.

Также один из лидеров команды Сергея Реброва заявил, что из-за своего дела он может публично рассказывать правду о войне в Украине и напомнить об этом миру, который начал забывать, уставать от таких ужасных новостей. Зинченко назвал это своим долгом.

Если мы говорим только о футболе, то это – международный язык. Мы все понимаем, что такое футбол, наслаждаемся этой игрой. Я стараюсь использовать любую возможность и считаю своим долгом говорить людям о войне, напоминать миру о происходящем. Главное, что должен сказать, – так это поблагодарить украинскую армию за возможность играть и представлять Украину на таком высоком уровне,

– заявил Зинченко.

"Это также вызов для меня – говорить правду о том, что происходит в Украине"

"Когда мы выступали за юношеские сборные, тренер говорил, что куда бы мы ни выезжали, где бы ни были за границей – должны помнить, что являюсь представителями и лицом Украины. Поэтому я как футболист, играющий за границей, должен постоянно показывать всем, что происходит, какая страшная ситуация у нас. К сожалению, сейчас много пропаганды где угодно. Это также вызов для меня - говорить правду о том, что происходит в Украине", – добавил футболист "сине-желтых".

Также Александр признался, как ему удаётся играть, когда в этот момент убивают его земляков. Зинченко рассказал, что в этот момент вспоминает людей, рискующих своей жизнью ради независимости страны.

Когда ты выходишь на поле, думаешь о людях, которые рискуют жизнью, борются за независимость Украины. У них тоже есть семьи, есть своя жизнь, но они рискуют ею, стоят на передовой, делают все, чтобы страна существовала. Когда ты это знаешь, то нет никакой жалости к себе. Просто выходишь и играешь,

– ответил игрок лондонского клуба.

Следующий поединок для 26-летнего футболиста Арсенала будет 54-й в футболке сборной Украины. Конечно, если Ребров выпустит Зинченко в игре против Англии, то очень мало сомнений. У Александра большой опыт выступлений именно против английских соперников.

Матч отбора на Евро-2024 Украина – Англия начнется 9 сентября в 19:00.

Команда Гарета Саутгейта идет единоличным лидером группы "С", набрав максимальные 12 баллов в 4 турах. Украина же с 6 очками занимает второе место.