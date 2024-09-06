Онлайн-трансляция пресс-конференции Сергея Реброва перед матчем Украина – Албания

В Лиге наций начался четвертый в истории розыгрыш турнира. Сборная Украины начнет свой путь номинально "домашней" битвой с албанцами.

Сборная Украины готовится к старту в Лиге наций 2024-2025. Первый матч наша команда проведет 7 сентября в Праге, где "примет" сборную Албании, пишет 24 Канал.

По теме Украина начинает путь в Лиге наций 2024-2025: какие шансы у команды Реброва попасть в дивизион А

Новый этап сборной Украины

"Сине-желтые" впервые соберутся после провального Евро-2024. Подопечные Реброва набрали 4 очка в группе, но все равно заняли последнее место в квартете.

Теперь же Украина начинает цикл отбора на ЧМ-2026. Успех в Лиге наций может помочь нашей команде улучшить шансы на решение этой задачи, а также вернуться в элитный дивизион.

Накануне встречи главный тренер команды Сергей Ребров проведет предматчевую пресс-конференцию и ответит на вопросы журналистов. Также наставник возьмет с собой одного из игроков национальной команды. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

Смотрите онлайн пресс-конференцию Сергея Реброва