Не Довбиком единым: сборная Украины может потерять еще одну звезду перед стартом Лиги наций

Сборная Украины готовится к первой игре после провального Евро-2024. Сергей Ребров уже потерял нескольких важных игроков, а теперь возникли вопросы еще и по Михаилу Мудрику.

Сборная Украины начинает путь в Лиге наций 2024-2025. Команда Сергея Реброва в субботу. 7 сентября, будет противостоять сборной Албании, пишет 24 Канал.

К теме Что стоит знать о Лиге наций 2024-2025: формат и расписание матчей, соперники и мотивация Украины

Кадровые проблемы

За день до игры "сине-желтые" провели предматчевую тренировку, на которую попали СМИ. Главной неожиданностью стало отсутствие в группе Михаила Мудрика.

В сборной ничего не сообщали о причинах отсутствия вингера Челси. Остается вероятность, что у Михаила травма и он не сможет помочь "сине-желтым" против албанцев.

Ранее из-за повреждений сборная Украины потеряла Артема Довбика, Дениса Попова и Александра Зубкова. Матч Украина – Албания состоится 7 сентября в Праге на стадионе "Epet Arena". Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Читайте также Лига наций-2024/2025: календарь матчей сборной Украины по футболу в дивизионе В

Напомним, что Мудрик является одним из лидеров сборной Украины. Воспитанник Шахтера дебютировал за "сине-желтых" в 2022 году и за это время оформил по два гола и ассисты в 23-х матчах.