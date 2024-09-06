Украина – Албания: где купить билеты на первый матч сборной в Лиге наций

Уже в субботу, 7 сентября, сборная Украины по футболу стартует в групповом раунде Лиги наций сезона-2024/2025. Первым соперником "сине-желтых" будет сборная Албании.

Кроме Албании также Украина сыграет с Грузией и Чехией. Первый номинально "домашние" матч команда Сергея Реброва проведет в чешской Праге.

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Где приобрести билеты на матч в Праге

Продолжается продажа билетов на эту игру, который разделен на два этапа:

Для украинцев. Чтобы как можно большее количество граждан Украины смогло поддержать родную сборную с трибун стадиона "Epet Arena". после регистрации и выбора места покупателю необходимо пройти авторизацию через "Дія. Подпись".

Для иностранцев. Граждане из других стран, которые являются болельщиками сборной Украины (кроме Беларуси и России) смогут приобрести билеты после первого этапа продаж.

Обратите внимание! Билеты на матч Лиги наций Украина – Албания можно приобрести – по ссылке. Важно, что на руки один болельщик может приобрести не более четырех билетов. Стоимость билетов стартует от 250 крон.



Детям до двух лет вход на арену запрещен.

Отметим, что поединок Украина – Албания начнется в 21:45 (по киевскому времени) и в 20:45 (по местному). Двери стадиона в Праге откроют за два часа до игры.