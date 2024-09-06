Окрім Албанії також Україна зіграє із Грузією та Чехією. Перший номінально "домашні" матч команда Сергія Реброва проведе у чеській Празі.
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Де придбати квитки на матч у Празі
Триває продаж квитків на цю гру, який поділений на два етапи:
- Для українців. Щоб якомога більша кількість громадян України змогла підтримати рідну збірну із трибун стадіону "Epet Arena". після реєстрації та вибору місця покупцю необхідно пройти авторизацію через "Дія. Підпис".
- Для іноземців. Громадяни з інших країн, які є уболівальниками збірної України (окрім Білорусі та Росії) матимуть можливість придбати квитки після першого етапу продажів.
Зверніть увагу! Квитки на матч Ліги націй Україна – Албанія можна придбати – за посиланням. Важливо, що на руки один уболівальник може придбати не більше чотирьох квитків. Вартість квитків стартує від 250 крон.
Дітям до двох років вхід на арену заборонений.
Відзначимо, що поєдинок Україна – Албанія розпочнеться о 21:45 (за київським часом) та о 20:45 (за місцевим). Двері стадіону у Празі відчинять за дві години до гри.