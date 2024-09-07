С упоминанием о провале с Румынией: Яремчук поделился ожиданиями от матча со сборной Албании

В субботу, 7 сентября, сборная Украины по футболу начнет свой путь в Лиге наций-2024/2025. Соперником команды Реброва будет национальная команда Албании.

Накануне этого поединка состоялась пресс-конференция. В ней приняли участие Сергей Ребров и Роман Яремчук.

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Команда настроена на победу

Форвард национальной сборной Украины поделился мыслями относительно предстоящего матча. Украинец вспомнил выступление "сине-желтых" на Евро-2024 и выразил надежду, что Лига наций начнется лучше для нашей команды.

"Мы понимаем, что, возможно, не показали полностью наш потенциал, но мы взяли 4 очка. Это лучший результат сборной на Евро. Конечно, мы показали в матче с румынами не то, что хотели, но в следующих мы доказали, что у нас есть большой потенциал.

Я надеюсь, что в матче против Албании ситуация не повторится, как в игре с Румынией. Как сказал главный тренер, мы достаточно молодая команда и ребята учатся на своих ошибках", – сказал Яремчук.

Также нападающий рассказал о своей адаптации в Олимпиакосе. Он признался, в какой физической форме сейчас находится и заявил, что готов отдать все силы ради победы:

Конечно, первые месяцы в новой команде всегда даются сложно, потому что все новое. Но меня хорошо приняли, я чувствую себя хорошо, мое тело дает мне понять, что я нахожусь в неплохих кондициях. Я надеюсь выложиться на 100 процентов, как и вся команда, чтобы принести радость украинцам, улыбку и три очка в таблицу.

Напомним, что в сентябре сборная Украины сыграет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025. 7 сентября "сине-желтые" будут принимать Албанию на "Epet Arena" в 21:45. А следующий поединок состоится 10 сентября – на "Eden Arena" против сборной Чехии.