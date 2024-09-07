Стартовый состав Украины на первый матч Лиги наций против Албании

Тренерский штаб сборной Украины определился со стартовой одиннадцаткой на матч 1 тура Лиги наций против Албании. Для "сине-желтых" это первая официальная игра после неудачного Евро-2024.

В субботу, 7 сентября, национальная сборная Украины проведет стартовый матч Лиги наций-2024/2025 в группе В1. Команда Сергея Реброва во Вроцлаве будет противостоять сборной Албании, пишет 24 канал.

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Кто выйдет в основе на матч против Албании

Накануне поединка тренерский штаб "сине-желтых" столкнулся с кадровыми проблемами. Из-за повреждений не смогут помочь команде ведущие игроки – Артем Довбик и Михаил Мудрик. Поэтому Сергею Реброву пришлось искать замену лидерам команды.

СБОРНАЯ УКРАИНЫ: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко, Судаков, Зинченко – Цыганков, Кабаев, Яремчук.

Состав сборной Украины / фото УАФ

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Соперники сыграют на стадионе "Epet Arena" в Праге. В рейтинге ФИФА команда Албании занимает 66-е место, а сборная Украины в этом реестре разместилась на 25-й позиции.