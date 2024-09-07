У суботу, 7 вересня, національна збірна України проведе стартовий матч Ліги націй-2024/2025 у групі В1. Команда Сергія Реброва у Вроцлаві протистоятиме збірній Албанії, пише 24 канал.

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Хто вийде в основі на матч проти Албанії

Напередодні поєдинку тренерський штаб "синьо-жовтих" зіштовхнувся з кадровими проблемами. Через пошкодження не зможуть допомогти команді провідні гравці – Артем Довбик та Михайло Мудрик. Тож Сергію Реброву довелося шукати заміну лідерам команди.

ЗБІРНА УКРАЇНИ: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко, Судаков, Зінченко – Циганков, Кабаєв, Яремчук.

Склад збірної України / фото УАФ

Стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45 за київським часом. Суперники зіграють на стадіоні "Epet Arena" у Празі. У рейтингу ФІФА команда Албанії посідає 66-те місце, а збірна України в цьому реєстрі розмістилася на 25-й позиції.