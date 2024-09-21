Решающая битва за плей-офф: онлайн-трансляция матча Украина – Афганистан на ЧМ-2024 по футзалу

В субботу, 21 сентября, сборная Украины по футзалу сыграет свой третий поединок группового раунда на чемпионате мира. Соперником "сине-желтых" будет национальная команда Афганистана.

Матч состоится в Андижане на "Universal Sports Complex". Игра начнется в 18:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Сверхважный поединок

Команда Александра Косенка на групповой стадии попала в квартет C вместе со сборными Аргентины, Анголы и Афганистана. В первом матче "сине-желтые" разгромно уступили действующему финалисту мирового первенства (1:7), а во втором поединке почти с идентичным счетом переиграли африканцев (7:2).

Афганистан при этом добыл такие же результаты, однако имеет лучший баланс голов по сравнению с Украиной. Азиаты переиграли Анголу со счетом 6:4 и минимально уступили аргентинцам (1:2).

Поэтому этот матч имеет сверхважное значение, в котором "сине-желтым" для гарантированного выхода в плей-офф надо одерживать победу. В 1/8 финала выйдут по два лидера из каждой из шести групп, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.



Турнирная таблица группы C после двух туров на ЧМ-2024 по футзалу / Фото АФУ

Онлайн-трансляция матча Украина – Афганистан

Видео появится позже.

Отметим, что уже известны потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф. Если "сине-желтые" займут второе место в группе, то встретятся с Нидерландами. Если финишируют третьими в своем квартете, но все же пробьются в 1/8 финала, то сыграют против Парагвая.