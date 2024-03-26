Сине-желтая атмосфера: Украина и Исландия определились с формами на финал отбора на Евро-2024

Сборная Украины второй раз подряд сыграет в домашней экипировке в квалификации на чемпионат Европы. Ранее в желтой форме подопечные Реброва обыграли Боснию и Герцеговину.

Сегодня, 26 марта, сборная Украины сыграет финальный матч плей-офф квалификации Евро-2024. "Сине-желтые" померяются силами с Исландией в борьбе за путевку на чемпионат Европы, пишет 24 канал.

Следите с нами Украина – Исландия: онлайн-трансляция матча за выход на Евро-2024

Накануне встречи команды определились с игровыми формами. Украина на правах номинального хозяина поля выбрала домашний комплект формы. Наши сборники выйдут на поле во Вроцлаве в желтой экипировке.

В свою очередь наш вратарь наденет зеленый свитер. Тем не менее, на поле будет царить именно сине-желтая атмосфера, поскольку Исландия оденется в синюю форму. Зато вратарь соперников будет носить красную экипировку во время игры.





Форма Украины и Исландии на очный матч / сайт УАФ

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Встреча во Вроцлаве начнется в 21:45 по киевскому времени. Прямая трансляция матча Украина – Исландия будет доступна на региональных каналах Суспільного, а также на ОТТ-платформе Megogo.

Победитель пары получит путевку в финальную часть чемпионата Европы-2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля этого года. Украина или Исландия попадет в группу Е к Бельгии, Румынии и Словакии.