Новый вызов Руни: легендарный форвард сборной Англии возглавил "Пилигримов"

Один из лучших бомбардиров в истории сборной Англии Уэйн Руни определился со своим будущим. 38-летний специалист в новом сезоне будет тренировать Плимут.

Футбольный клуб Плимут объявил о назначении главным тренером Уэйна Руни. Об этом сообщил официальный сайт "Пилигримов".

Читайте также Мудрик остался без тренера: Почеттино официально покинул Челси

Застрял в Чемпионшипе

По итогам сезона 2023/24 Плимут сохранил прописку в Чемпионшипе – втором по силе дивизионе Англии. Команда финишировала на 21-м месте, оторвавшись от зоны вылета на 1 очко.

С новым главным тренером руководство "Пилигримов" связывает большие надежды. Они рассчитывают на харизму легендарного футболиста и его управленческие способности.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, договор рассчитан на три года.

Тренерская карьера Руни