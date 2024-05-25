Новый вызов Руни: легендарный форвард сборной Англии возглавил "Пилигримов"

25 мая 2024, 16:47
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ФК Плимут

Один из лучших бомбардиров в истории сборной Англии Уэйн Руни определился со своим будущим. 38-летний специалист в новом сезоне будет тренировать Плимут.

Футбольный клуб Плимут объявил о назначении главным тренером Уэйна Руни. Об этом сообщил официальный сайт "Пилигримов".

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Застрял в Чемпионшипе

По итогам сезона 2023/24 Плимут сохранил прописку в Чемпионшипе – втором по силе дивизионе Англии. Команда финишировала на 21-м месте, оторвавшись от зоны вылета на 1 очко.

С новым главным тренером руководство "Пилигримов" связывает большие надежды. Они рассчитывают на харизму легендарного футболиста и его управленческие способности.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, договор рассчитан на три года.

Тренерская карьера Руни

  • Уэйн Руни повесил бутсы на гвоздь в 35 летнем возрасте. Его последним клубом в игровой карьере был представитель Чемпионшипа Дерби Каунти. Именно с "баранами" Руни начал работать тренером.
  • Под его руководством Дерби Каунти по итогу сезона 2020/21 сохранил прописку в Чемпионшипе. Однако в следующем выбыл в Лигу 1.
  • После этого Руни поработал с американским Ди Си Юнайтед, который покинул в октябре 2023 года.
  • В прошлом сезоне Руни тренировал Бирмингем, с которым одержал 2 победы в 15 матчах. В начале 2024 года легенду Англии уволили с должности главного тренера.
Автор: Сергій Шаховець