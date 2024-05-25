Футбольний клуб Плімут оголосив про призначення головним тренером Вейна Руні. Про це повідомив офіційний сайт "Пілігримів".
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Застряг у Чемпіоншипі
За підсумком сезону 2023/24 Плімут зберіг прописку у Чемпіоншипі – другому за силою дивізіоні Англії. Команда фінішувала на 21-му місці, відірвавшись від зони вильоту на 1 очко.
З новим головним тренером керівництво "Пілігримів" пов'язує великі надії. Вони розраховують на харизму легендарного футболіста та його управлінські здібності.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, договір розрахований на три роки.
Тренерська кар'єра Руні
- Вейн Руні повісив бутси на цвях у 35 річному віці. Його останнім клубом в ігровій кар'єрі був представник Чемпіоншипу Дербі Каунті. Саме з "баранами" Руні розпочав працювати тренером.
- Під його керівництвом Дербі Каунті за підсумком сезоні 2020/21 зберіг прописку в Чемпіоншипі. Однак у наступному вибув у Лігу 1.
- Після цього Руні попрацював з американським Ді Сі Юнайтед, який залишив у жовтні 2023 року.
- У минулому сезоні Руні тренував Бірмінгем, з яким здобув 2 перемоги у 15 матчах. На початку 2024 року легенду Англії звільнили з посади головного тренера.