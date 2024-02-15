Этот бой затмит битву Усика и Фьюри: экс-звезда МЮ близок к дебюту в боксе

Один из лучших бомбардиров британского футбола Уэйн Вуни вскоре может выйти на боксерский ринг. Легенда "красных дьяволов" с детства увлекается боксом.

В начале января Уэйн Руни был уволен с должности главного тренера Бирмингем Сити. Сейчас легенда МЮ рассматривает возможность появиться на боксерском ринге.

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Сменит бутсы на боксерские перчатки

По сообщения британских СМИ, 38-летний Руни ведет переговоры с компанией Misfits. Это агентство занимается организацией поединков различных знаменитостей. Одним из основателей компании является известный блогер KSI.

Понятно, что только большие цифры в контракте могут соблазнить Руни на поединок. Сейчас переговоры находятся на начальной стадии. Интересно, что по плану бой может состояться в мае. Именно в этом месяце собираются драться Тайсон Фьюри и Александр Усик.

Отметим, что Уэйн Руни с детства был ярым фанатом бокса. Он даже был членом любительского клуба в своем родном Ливерпуле. Легендарный бомбардир не пропускает ни одного поединка с участием Тайсона Фьюри, которому симпатизирует. Руни делится в своих соцсетях фотографиями со звездами бокса, в частности с Майком Тайсоном и Энтони Кроллом.

Бой Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде. Поединок за абсолют перенесли из-за рассечения глаза "Цыганского короля", которое он получил во время спарринга.