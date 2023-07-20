Проснулась совесть: норвежская теннисистка извинилась за игру с россиянкой на Уимблдоне
Источник:SVT Sport
Норвежская теннисистка Ульрикке Эйкери признала свою ошибку из-за выступлений с россиянкой. Норвежка выбрала себе в пару на Уимблдон-2023 представительницу страны-агрессора Александру Панову.
За что карма догнала норвежку уже во втором круге Уимблдона-2023. Именно на этой стадии Ульрикке Эйкери и Александра Панова вылетели из лондонского турнира. Норвежско-российская пара проиграла дуэту Оксаны Калашниковой и Ирины Шиманович – 0:6, 4:6.
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Эйкери: Оглядываясь назад, я очень жалею, что не подумала об этом раньше
После чего норвежская теннисистка извинилась за то, что не отказалась играть в паре с представительницей страны, которая 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину.
Эйкери выразила свою поддержку Украине и публично осудила войну, которую развязала Россия.
Мне очень жаль. Оглядываясь назад, я очень жалею, что не подумала об этом раньше. К сожалению, я не думала. Учитывая ситуацию в мире, я очень жалею о своем решении. Я полностью поддерживаю Украину, решительно выступаю против вторжения и сочувствую страдающим украинцам,
– сказала Эйкери.
Главное о теннисной карьере Эйкери
- Норвежка занимает лишь 666-ю позицию в рейтинге WTA и 55-ю в парном мировом рейтинге.
- На протяжении своей карьеры 30-летняя теннисистка не завоевала ни одного трофея в одиночном разряде (два в парном разряде).
- В текущем сезоне заработала более 109 тысяч долларов призовыми, всего в карьере – более 720 тысяч призовых.
- Лучшим результатом Эйкери была 206-я позиция в одиночном рейтинге WTA.