Проснулась совесть: норвежская теннисистка извинилась за игру с россиянкой на Уимблдоне

Норвежская теннисистка Ульрикке Эйкери признала свою ошибку из-за выступлений с россиянкой. Норвежка выбрала себе в пару на Уимблдон-2023 представительницу страны-агрессора Александру Панову.

За что карма догнала норвежку уже во втором круге Уимблдона-2023. Именно на этой стадии Ульрикке Эйкери и Александра Панова вылетели из лондонского турнира. Норвежско-российская пара проиграла дуэту Оксаны Калашниковой и Ирины Шиманович – 0:6, 4:6.

Читайте также Первый Grand Slam в карьере: обидчица Светолиной сенсационно стала чемпионкой Уимблдона

Эйкери: Оглядываясь назад, я очень жалею, что не подумала об этом раньше

После чего норвежская теннисистка извинилась за то, что не отказалась играть в паре с представительницей страны, которая 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину.

Эйкери выразила свою поддержку Украине и публично осудила войну, которую развязала Россия.

Мне очень жаль. Оглядываясь назад, я очень жалею, что не подумала об этом раньше. К сожалению, я не думала. Учитывая ситуацию в мире, я очень жалею о своем решении. Я полностью поддерживаю Украину, решительно выступаю против вторжения и сочувствую страдающим украинцам,

– сказала Эйкери.

Главное о теннисной карьере Эйкери