Уимблдон может подать иск в суд против ATP и WTA за лишение турнира рейтинговых очков

Уимблдон рассматривает возможность подачи судебного иска против ATP и WTA за лишение турнира рейтинговых очков. Об этом сообщает The Times.

Уимблдон поддерживают организаторы других турниров

Отмечается, что были проведены разговоры с юристами по поводу потенциального нарушения долгосрочного соглашения между Уимблдоном с ATP и WTA, которое позволяет Всеанглийскому клубу начислять очки за победы в матчах турнира

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Подобные контракты подписываются со всеми турнирами Большого шлема В настоящее время Australian Open, US Open и Ролан Гаррос рассуждают о совместной поддержке Уимблдона по этому делу.

Почему Уимблдон может судиться с ATP и WTA

Уимблдон поддержал украинских теннисистов и отстранил россиян и белорусов от турнира. В этом году соревнования пройдут без них.

Однако не все поддержали эту инициативу. ATP и WTA осудили решение престижного турнира. Они заявили, что отстранение представителей России и Беларуси от Уимблдона является дискриминацией.

Руководитель Женской теннисной ассоциации пригрозил турниру серьезным решением.

В теннисном кругу достаточно неоднозначно отреагировали на бан россиян и белорусы. Рафаэль Надаль, Новак Джокович, ранее предлагавший свою помощь Украине через нашего Сергея Стаховского, Паула Бадоса, Александр Бублик, Энди Маррей и другие.

WTA и ATP окончательно решили не начислять очков за выступление на Уимблдоне-2022 из-за молчаливых россиян.

В то же время обе организации готовы пересмотреть свое решение по снятию очков, если ответная реакция будет от организаторов Уимблдона, и она будет способствовать "консенсусу" в этом вопросе.

Организаторы лондонского турнира уже отреагировали на подобные решения ассоциаций. Прессслужба Уимблдона опубликовала объяснение, в котором четко дают понять, что организаторы стоят на стороне Украины и не изменят свою позицию в отношении россиян и белорусов.

Уимблдон стартует 27 июня и продлится до 10 июля на лондонском корте.