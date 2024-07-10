"Я смогу с этим жить": вторая ракетка Украины о турнире Большой Шлем

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своем эмоциональном состоянии перед играми. Спортсменка заявила, что начала подходить к матчам с большей легкостью.

Третья ракетка мира по версии ԜТА Элина Свитолина рассказала о том, как она выходит на корт. Теннисистка сказала, что перед игрой она отбрасывает все мысли.

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Элина Свитолина перед играми

Спортсменка рассказала о том, что в ее жизни происходили выдающиеся победы и тяжелые поражения. Она радуется, что вернулась на тот уровень, который у нее был.

Сейчас я стараюсь быть более расслабленной. Конечно, это непросто, но я стараюсь подходить к большим матчам более расслабленно, будто говоря: мне не безразлично, но я не слишком волнуюсь. И знаете, если в моей жизни не случится победа на турнире Grand Slam - это тоже нормально, я смогу с этим жить. Я не буду мучить себя этим до конца своих дней. Поэтому для меня важно оставаться расслабленной и сосредоточенной, и это, кажется, работает. Я продвигаюсь далеко на "мейджорах", и надеюсь, что смогу продолжить в том же духе,

– заявила Элина.

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона, переиграв за 55 минут китаянку Ван Синьюй. Спортсменка провела 8 эйсов, сделала 4 брейка и смогла отыграть 3 брейк-поинта.

К слову. В третий раз за свою карьеру украинка вышла в четвертьфинал Уимблдона. Также она одержала 20 побед на этом корте.

В четвертьфинале Уимбилдона, который состоялся сегодня, 10 июля, в 15:30 по киевскому времени, Свитолина не смогла пробиться в полуфинал. Элина проиграла казахской спортсменке Елене Рыбакиной – 3:6 и 2:6.